Il film thriller con Charlize Theron, intitolato Apex, è stato pubblicato oggi sulla piattaforma di streaming Netflix. Originariamente, i registi avevano pianificato un’uscita nelle sale cinematografiche, ma alla fine il progetto è stato distribuito direttamente online. La pellicola si prevede che raggiungerà un buon successo di pubblico, anche se gli autori avevano espresso la convinzione che meritasse un debutto nelle sale.

La pellicola è sbarcata oggi sulla piattaforma digitale e farà grandi numeri, ma gli autori sono convinti che meritasse la sala cinematografica Nonostante Apex sia uscito oggi in streaming su Netflix, il regista aveva inizialmente previsto che il film debuttasse sul grande schermo. La pellicola vede Charlize Theron nei panni di un'arrampicatrice che cerca conforto nella natura selvaggia dopo una grave perdita personale, ma si imbatte in un serial killer (Taron Egerton) che la coinvolge in un gioco al gatto e al topo che potrebbe costarle la vita. E sebbene il film sia terrificante, è anche visivamente mozzafiato, con i paesaggi sbalorditivi sia della Norvegia innevata che della natura selvaggia australiana che sono protagonisti tanto quanto i due protagonisti del film.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Apex, perché il thriller Netflix con Charlize Theron non è uscito al cinema

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