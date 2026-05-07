Il dramma Silvia lascia due figli | una città intera distrutta dal dolore

Una donna ha combattuto contro una grave malattia per anni, mantenendo un atteggiamento discreto e deciso. Nonostante le difficoltà, ha cercato di rimanere vicino alla famiglia e ai suoi due figli fino all’ultimo momento. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto in città, dove molti si sono stretti intorno ai familiari colpiti dal dolore. La notizia ha suscitato grande commozione tra chi la conosceva.

Per anni ha combattuto contro la malattia con discrezione e determinazione, cercando fino all’ultimo di restare accanto alla sua famiglia e soprattutto ai suoi due bambini. Ma il tumore, tornato negli ultimi mesi dopo una prima guarigione, questa volta non le ha lasciato scampo. La sua scomparsa ha lasciato un profondo senso di dolore in due comunità delle Marche, unite oggi nel ricordo di una donna descritta da tutti come solare, riservata e profondamente legata alla famiglia. In queste ore messaggi di affetto e vicinanza stanno raggiungendo i familiari da ogni parte del territorio. A morire a soli 44 anni è stata Silvia Cesca, residente a Porto Potenza ma originaria di Civitanova Marche.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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