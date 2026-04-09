Dolore in città Maria uccisa da un brutto male | lascia due figli

Una donna di 55 anni è deceduta nelle ultime ore a Palma Campania a causa di una grave malattia. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra i residenti, lasciando dietro di sé due figli. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile. La scomparsa di Maria Verdone è stata comunicata ufficialmente poco fa.

Un grande lutto ha colpito la comunità di Palma Campania. Maria Verdone, 55, anni, è purtroppo venuta a mancare nelle scorse ore. A portarla via una brutta malattia contro la quale combatteva da tempo. Maria, ricordata come una brava persona e una gran lavoratrice, lascia il marito e due figli.I. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Sgomento e dolore per la morte improvvisa di Dino Filippi: lascia la moglie e due giovani figliLe lacrime dei figli Samuele e Federico e della moglie Donatella Guerini, per la scomparsa del cuoco e docente.

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