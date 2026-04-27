Lutto in città per la morte di una giovane mamma | lascia due figli

Una giovane mamma di 45 anni è deceduta a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. La donna lascia il marito e due figli piccoli. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti, che si sono riuniti nel quartiere per rendere omaggio alla scomparsa. Le circostanze della morte non sono state rese note, e le autorità hanno avviato le indagini del caso. La famiglia è sotto shock per la perdita improvvisa.

Un grave lutto ha colpito la comunità di Sant'Antimo, comune in provincia di Napoli. All'età di 45 anni è venuta a mancare Agnese Perfetto che lascia il marito e due figli piccoli. Il dolore ha travolto parenti e amici che questa mattina hanno affollato la Parrocchia di Santa Lucia per l'ultimo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Molise. Intossicazione al cenone, morte mamma e figlia

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