Durante la puntata del 6 maggio, la giornalista Savannah Guthrie ha lasciato lo studio di Today senza preavviso, circa un’ora e mezza dopo l’inizio della trasmissione. La sua uscita improvvisa è avvenuta in diretta televisiva, senza ulteriori spiegazioni fornite durante la trasmissione. La giornalista non è tornata in studio né ha commentato pubblicamente quanto accaduto.

La giornalista Savannah Guthrie ha lasciato improvvisamente lo studio di Today durante la diretta del 6 maggio, appena 90 minuti dopo l’inizio della trasmissione. A informare il pubblico è stato il co-conduttore Craig Melvin, che ha spiegato brevemente l’assenza della collega: “Savannah ha dovuto andarsene un po’ prima. Tornerà domani, però”. Le ragioni dell’uscita anticipata non sono state chiarite nel corso del programma. Un episodio che arriva in un periodo particolarmente delicato per la giornalista 54enne. Savannah Guthrie era tornata ufficialmente alla conduzione di Today soltanto ad aprile, dopo due mesi di assenza trascorsi accanto alla famiglia durante le indagini sul sequestro di sua madre, Nancy Guthrie, 84 anni.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il dramma della madre scomparsa e l’uscita improvvisa in diretta TV: la giornalista USA lascia lo studio senza spiegazioni

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