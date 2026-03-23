Scoppia un incendio in casa morti la giornalista della NHL Jessi Pierce e i suoi tre figli | dramma negli Usa

La giornalista della NHL Jessi Pierce, 37 anni, e i suoi tre figli sono morti in un incendio nella loro casa di White Bear Lake, in Minnesota. Si indaga sulle cause del rogo. Il cordoglio della lega: "Teneva profondamente alla sua famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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