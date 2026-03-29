Addio a Adriana Schiavo | 40 anni madre e giornalista scomparsa

È morta all’età di 40 anni Adriana Schiavo, giornalista dell’ufficio stampa dell’Università di Napoli Federico II. La notizia ha suscitato dolore tra i colleghi e la comunità giornalistica campana, che ha espresso cordoglio per la perdita di una professionista che lavorava nel settore da diversi anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo del giornalismo locale.

La comunità giornalistica campana ha subito una perdita irreparabile con la scomparsa di Adriana Schiavo, giornalista dell’ufficio stampa dell’Università degli studi di Napoli Federico II. La professionista si è spenta all’età di 40 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che l’ha tenuta in agonia per mesi. Il dolore lascia il compagno Fabrizio e un figlio di soli cinque anni senza madre. L’evento funebre si è svolto nella chiesa di San Vitale a Fuorigrotta, dove colleghi e rappresentanti dell’Ordine dei giornalisti della Campania hanno reso omaggio alla defunta. Durante una riunione dedicata all’approvazione del bilancio, è stato osservato un minuto di silenzio in suo onore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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