Nel 2025, la sanità pubblica in Puglia ha subito perdite per circa 350 milioni di euro. Per coprire questa cifra, la Regione dovrà mettere in atto diverse misure di copertura finanziaria. La situazione ha portato a una crescente preoccupazione tra i cittadini e gli operatori sanitari, che chiedono interventi immediati per garantire i servizi essenziali. La questione evidenzia le difficoltà del settore in quella regione.

Dal bilancio del 2025 della sanità pubblica in Puglia è emerso un deficit di quasi 350 milioni di euro. Tutte le aziende sanitarie locali – con l’eccezione di Bari e Barletta-Andria-Trani – e vari policlinici hanno avuto perdite da decine di milioni di euro, che ora la regione dovrà coprire riducendo le spese e aumentando l’IRPEF, l’imposta sul reddito personale. Martedì l’assessore regionale alla Salute Donato Pentassuglia ha consegnato il fascicolo con i documenti relativi ai conti della sanità pugliese ai tecnici dei ministeri della Salute e dell’Economia, che a breve potrebbero avviare la procedura di commissariamento. Entro il 31 maggio la Regione dovrà presentare un piano di copertura almeno parziale del disavanzo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il dissesto della sanità pubblica in Puglia

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