Dortmund pronto a separarsi da Sule e Ozcan | un cambiamento imminente nella rosa

Il Borussia Dortmund si appresta a salutare Sule e Ozcan, due giocatori chiave che lasceranno la squadra nelle prossime settimane. La società sta preparando i trasferimenti e ha comunicato ufficialmente che i due saranno esclusi dal roster per la prossima stagione. La decisione riguarda anche la ristrutturazione della rosa, con nuovi acquisti già in programma.

"> Il Futuro del Borussia Dortmund: Rinnovamenti in Vista. Il Borussia Dortmund sta già pianificando il suo futuro, con l’intenzione di apportare significative modifiche alla rosa per la prossima stagione. L’obiettivo è creare una squadra più competitiva e in grado di affrontare le sfide in Bundesliga e nelle competizioni europee. Si prevede un cambiamento di rotta, con focus su miglioramenti nella difesa e nella mediana, elementi chiave che necessitano di rinforzi. Recenti report indicano che il club sta cercando di consolidare la propria posizione sul mercato. Il direttore sportivo, Sebastian Kehl, ha dichiarato che ci saranno investimenti mirati per attrarre nuovi talenti, così da rinforzare le aree critiche della rosa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Dortmund pronto a separarsi da Sule e Ozcan: un cambiamento imminente nella rosa. Articoli correlati Leggi anche: Dortmund, quanti problemi! Can, Süle, Schlotterbeck, Mane: difesa martoriata dagli infortuni Riformisti e cambiamento, l'appello di Di Rosa: "Il tempo è scaduto davvero"Dopo la diffusione del documento firmato dal portavoce dei riformisti Nuccio Dispenza, il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa interviene con un nuovo...