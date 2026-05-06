Nelle sale cinematografiche italiane è scoppiato un caso che va oltre la trama, i costumi e le performance attoriali. Il diavolo veste Prada 2, sequel atteso da vent’anni del film cult del 2006, ha conquistato il botteghino con numeri da capogiro: 14 milioni di euro e 1,7 milioni di spettatori solo nel primo weekend in Italia, 77 milioni di dollari negli Stati Uniti e altri 157 milioni nel resto del mondo. Eppure, tra gli applausi e le code alle casse, si è acceso un dibattito acceso sui social che divide gli spettatori: il doppiaggio italiano convince davvero oppure no. I commenti fioccano su Twitter, Instagram e TikTok. C’è chi parla di “ doppiaggio da denuncia “, chi giura che “ hanno cambiato voce”, chi nota una sincronizzazione “ fuori tempo da cani “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il Diavolo veste Prada 2, perché tutti parlano del doppiaggio: la verità che nessuno si aspetta (e il web insorge)

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Perché il doppiaggio de Il diavolo veste Prada 2 fa discutere: il dettaglio che non convinceNelle ultime ore i social sono stati invasi da una serie di discussioni su un aspetto particolare di Il diavolo veste Prada 2: il doppiaggio.

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