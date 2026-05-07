Il dialogo ebraico-cristiano | conferenza di Rav Luciano Meir Caro

Giovedì 14 maggio alle 17, presso la parrocchia di San Benedetto Abate in via Gorizia a Forlì, si terrà un incontro dedicato al dialogo tra le religioni ebraica e cristiana. L'evento fa parte della 37esima Giornata dedicata all'approfondimento e allo sviluppo di questo confronto interreligioso. La conferenza sarà condotta da Rav Luciano Meir Caro e si svolgerà nella cornice di un'occasione di scambio tra rappresentanti delle due fedi.

Il cammino di fratellanza e comprensione reciproca tra fedi diverse fa tappa a Forlì. Giovedì 14 maggio, alle 17, la parrocchia di "San Benedetto Abate" (via Gorizia, 264) ospiterà un incontro di rilievo nel quadro della 37esima Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Dialogo e multilateralismo. La risposta di papa Leone a Trump letta da CristianoIn volo verso Algeri, primo papa a recarvisi, papa Leone non ha voluto trascurare le affermazioni odierne del Presidente Trump: “Continuerò a parlare... Leggi anche: Caro energia, l'edilizia marchigiana a rischio rallentamenti: «Serve l'avvio di un dialogo con le istituzioni competenti» Aggiornamenti e dibattiti Diocesi: Torino, il 20 maggio Pellegrini di speranza, dialogo tra cristiani ed ebrei con il card. Repole e rav FinziIn occasione della XXXVI Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cristiani ed ebrei, martedì 20 maggio 2025, alle ore 21 nel Centro sociale della Comunità ebraica, in piazzetta ... agensir.it POST-IT/ Ebrei e cristiani, quel dialogo compromesso (da Israele)Secondo il Foglio, che si accoda al rabbino-capo di Roma, la guerra post 7 Ottobre ha compromesso il dialogo ebraico-cristiano. Ma è davvero così? La guerra che si è scatenata dal 7 ottobre 2023 ha ... ilsussidiario.net