Durante un viaggio verso Algeri, il primo papa a visitare questa città, ha risposto alle dichiarazioni recenti del Presidente degli Stati Uniti, sottolineando l’impegno della Chiesa nel diffondere il messaggio del Vangelo. La risposta è stata letta da un portavoce durante il volo, mentre il pontefice ha ribadito l’intenzione di continuare ad esprimersi pubblicamente sui temi della fede e della realtà sociale.

In volo verso Algeri, primo papa a recarvisi, papa Leone non ha voluto trascurare le affermazioni odierne del Presidente Trump: “Continuerò a parlare a voce alta del messaggio del Vangelo, quello per cui la Chiesa lavora. Io non guardo al mio ruolo come a un politico, non sono un politico, io non voglio entrare in un dibattito con lui. Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come alcuni stanno facendo. Io continuo a parlare forte contro la guerra, cercando di promuovere la pace, promuovendo il dialogo e il multilateralismo con gli Stati per cercare soluzioni ai problemi. Troppa gente sta soffrendo oggi, troppi innocenti sono stati uccisi e credo che qualcuno debba alzarsi e dire che c’è una via migliore”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dialogo e multilateralismo. La risposta di papa Leone a Trump letta da Cristiano

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