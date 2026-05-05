Asili nido il traguardo del 33% si avvicina | eppure l’Italia resta divisa Bene l’Umbria 48,4% Campania fanalino di coda 15,4%

In Italia, la percentuale di bambini iscritti agli asili nido si avvicina al 33 per cento, un obiettivo che si sta avvicinando lentamente. Tuttavia, le differenze tra le regioni restano marcate: alcune come l’Umbria raggiungono il 48,4 per cento, mentre altre come la Campania si fermano al 15,4. L’offerta di servizi per la prima infanzia continua a migliorare nel tempo, anche se con andamenti diversi sul territorio nazionale.

Iniziamo con un dato incoraggiante per le famiglie e per l’intero sistema educativo italiano. L’offerta complessiva di servizi per la prima infanzia continua a crescere con costanza, tracciando una curva positiva che fa ben sperare. Le rilevazioni più recenti relative all’anno educativo 202324, mostrano che abbiamo finalmente raggiunto i 31,6 posti ogni cento bambini al di sotto dei tre anni di età. Si tratta di un passo in avanti considerevole, specialmente se ricordiamo che eravamo fermi a soli 28 posti nel 2021 e a 30 nel 2022. I numeri, elaborati con estrema cura dall’osservatorio Openpolis – Con i bambini partendo dai rigorosi dati Istat, delineano uno scenario in chiara e costante evoluzione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Ciao a tutti! Mi chiamo Giorgia, ho 25 anni e sono laureata in **Scienze dell’Educazione**. Ho esperienza negli **asili nido** e con bambini della prima infanzia, occupandomi sia della cura quotidiana sia di attività educative mirate allo sviluppo e all’autonomi - facebook.com facebook

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