Asili nido il traguardo del 33% si avvicina | eppure l’Italia resta divisa Bene l’Umbria 48,4% Campania fanalino di coda 15,4%

Da orizzontescuola.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, la percentuale di bambini iscritti agli asili nido si avvicina al 33 per cento, un obiettivo che si sta avvicinando lentamente. Tuttavia, le differenze tra le regioni restano marcate: alcune come l’Umbria raggiungono il 48,4 per cento, mentre altre come la Campania si fermano al 15,4. L’offerta di servizi per la prima infanzia continua a migliorare nel tempo, anche se con andamenti diversi sul territorio nazionale.

Iniziamo con un dato incoraggiante per le famiglie e per l’intero sistema educativo italiano. L’offerta complessiva di servizi per la prima infanzia continua a crescere con costanza, tracciando una curva positiva che fa ben sperare. Le rilevazioni più recenti relative all’anno educativo 202324, mostrano che abbiamo finalmente raggiunto i 31,6 posti ogni cento bambini al di sotto dei tre anni di età. Si tratta di un passo in avanti considerevole, specialmente se ricordiamo che eravamo fermi a soli 28 posti nel 2021 e a 30 nel 2022. I numeri, elaborati con estrema cura dall’osservatorio Openpolis – Con i bambini partendo dai rigorosi dati Istat, delineano uno scenario in chiara e costante evoluzione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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