Matera VivaVerdi celebra 30 anni con il talento della Cameristica

A Matera, VivaVerdi festeggia i suoi trent’anni con un concerto della Cameristica. La serata mette in evidenza come la musica mediterranea possa attraversare le generazioni, coinvolgendo sia musicisti giovani sia artisti più esperti. Tra le esibizioni, si ascoltano brani che riflettono le radici culturali e le nuove interpretazioni di giovani talenti coinvolti nel progetto. La manifestazione si svolge in un contesto che valorizza la tradizione musicale della regione.

?? Cosa scoprirai Come può la musica mediterranea unire generazioni così diverse? Chi sono i giovani musicisti che guidano questa nuova stagione? Perché questo evento è fondamentale per Matera Capitale 2026? Cosa prevede il calendario culturale di Arterìa nei prossimi mesi??? In Breve Trio composto da Emanuele Rigamonti, Ettore Scandolera e Pasquale Lovecchio Repertorio include Vivaldi, Boccherini, Britten e tradizioni musicali del Mediterraneo Loredana Paolicelli presenta il programma musicale a .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, VivaVerdi celebra 30 anni con il talento della Cameristica Notizie correlate Matera, la musica invade i borghi: debutto VivaVerdi per Arterìa?? Cosa sapere L'associazione Arterìa debutta con VivaVerdi il 1 maggio nella parrocchia Maria Madre a Matera. Arezzo celebra i 30 anni del Vespa Club con tre giorni di festaTre giorni di appuntamenti per celebrare il trentesimo anniversario del Vespa Club Arezzo.