Il coraggio non ha età | in scena lo spettacolo che aiuta i minori svantaggiati

Uno spettacolo teatrale che unisce racconto e realtà si svolge in una regione italiana, portando in scena una storia che coinvolge minori in condizioni svantaggiate. Al centro dell’evento il tema del coraggio, inteso come la capacità di affrontare proposte inaspettate, di agire contro le aspettative e di mantenere sincerità e gratitudine. L’iniziativa mira a sensibilizzare sul valore di affrontare le sfide quotidiane con determinazione e apertura, senza tralasciare il legame tra narrazione e vita reale.

Una storia di Romagna, un incontro tra favola e vita quoditiana. Il filo conduttore è il coraggio: il coraggio di dire sì a proposte inaspettate, il coraggio di fare ciò che per “gli altri” non sembra opportuno, il coraggio di essere sempre sinceri e grati delle opportuntità, che la vita offre.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Boxeur – Una storia antifascista”: in scena a Cinisi lo spettacolo che parla di memoria, coraggio e resistenza Lo spettacolo A me m’ha rovinato la guera in scena a CoratoProsegue nel circuito di Puglia Culture la programmazione dedicata al teatro per le nuove generazioni e alle famiglie, un percorso che attraversa... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Terralba, Gesuino e Maria Assunta sposi: quando l’amore non ha età; Corato, tragedia evitata grazie al coraggio di due studentesse del Liceo Artistico; Una figlia di troppo: teatro e ironia nella rassegna La cultura non ha età; Argo, il cane cieco che non sapeva di esserlo (grazie a Luca). La sua storia vince il Premio Milo 2026. 50 ANNI DAL TERREMOTO, IL VIDEORACCONTO/ Dolore, ricordo, commozione. Ma anche coraggio, determinazione, ripartenza. C'era tutto mercoledì 6 maggio 2026 a Gemona. "Viene da pensare che la resilienza sia un concetto nato in Friuli dopo il terrem - facebook.com facebook Abbiamo avuto uomini come Alex Zanardi, esempio di coraggio, dignità e rispetto. Poi ci sono personaggi come Giannini che, accecati dall’odio politico, pur di colpire il governo arrivano perfino a denigrare il mondo della disabilità. Questo non è giornalismo, n x.com