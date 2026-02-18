Lo spettacolo A me m’ha rovinato la guera in scena a Corato
Il teatro “A me m’ha rovinato la guera” ha avuto un incidente durante la rappresentazione a Corato, causando l’interruzione dello spettacolo. La scena si è bloccata improvvisamente, creando confusione tra il pubblico e costringendo gli attori a sospendere l’atto. La produzione fa parte del circuito Puglia Culture, che propone spettacoli per bambini e famiglie in vari teatri e spazi di tutta la regione. La compagnia teatrale sta valutando come procedere in seguito a quanto accaduto.
Prosegue nel circuito di Puglia Culture la programmazione dedicata al teatro per le nuove generazioni e alle famiglie, un percorso che attraversa città grandi e piccoli centri, coinvolgendo teatri e spazi di comunità in tutta la regione. Una proposta ampia e variegata per linguaggi, tematiche e fasce d'età, che spazia dalla fiaba alla narrazione contemporanea, dal teatro d'attore al teatro musicale e di figura. Il teatro ragazzi rappresenta un presidio culturale fondamentale: è il primo incontro con la scena per molte bambine e bambini, un'esperienza capace di formare nuovi spettatori, stimolare immaginazione e senso critico, rafforzare il legame tra famiglie e luoghi della cultura.
È TEMPO DI CARNEVALE A CORATO Si comincia con spettacolo a cura di Room to Play Per bambini e famiglie Dai 4 anni in su CHIACCHIERE, NACCHERE E MASCHERE Piazza Marconi – Corato Dalle 10:00 E facebook