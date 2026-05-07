Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sta organizzando una visita a Washington volta a mantenere aperto il canale di comunicazione con gli Stati Uniti. Oggi a Roma arriverà un senatore statunitense, coinvolto in una delicata missione diplomatica. Contestualmente, il segretario di Stato americano si trova in Italia per incontrare rappresentanti istituzionali, in seguito agli attacchi pubblici rivolti nei giorni precedenti dal presidente degli Stati Uniti al Papa.

Marco Rubio è atteso oggi a Roma. Il segretario di Stato americano è chiamato a una difficile missione Oltretevere dopo gli attacchi, reiterati martedì, del presidente Donald Trump a papa Leone XIV. In agenda per Rubio un’udienza con il pontefice e un colloquio con il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Domani vedrà il governo italiano: sono ufficiali gli incontri con Antonio Tajani, ministro degli Esteri, e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; non è ancora stato confermato quello con Guido Crosetto, ministro della Difesa, che sta preparando il suo prossimo viaggio negli Stati Uniti dopo che la missione di novembre era stata cancellata all’ultimo momento nel bel mezzo delle tensioni nella maggioranza, in particolare con la Lega, sugli investimenti per la difesa nella manovra di bilancio.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Copasir prepara la missione a Washington per tenere aperto il canale Usa

Notizie correlate

Leggi anche: Il canale pakistano e la partita iraniana di Washington

Aerospazio, boom dell’export italiano in Usa. Tre Pmi campane tra le 50 in missione tra Seattle e WashingtonDai fornitori di componentistica avanzata alle startup, l’Italia è protagonista della stagione chiave dell’aerospace negli Stati Uniti.

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Era Trump | Il Copasir prepara la missione a Washington per tenere aperto il canale Usa; Guerre, hacker e blackout. Meloni lancia la task force anti-crisi (con i Servizi).