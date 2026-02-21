Il canale pakistano e la partita iraniana di Washington Muhammad Aamer, ambasciatore pakistano in Qatar, ha svolto un ruolo attivo nel monitorare i colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran. Questa iniziativa nasce dal tentativo di facilitare il dialogo tra le due nazioni, spesso segnato da tensioni. Aamer ha incontrato di recente funzionari iraniani, portando avanti un ponte diplomatico non ufficiale. La sua presenza sottolinea il crescente interesse di Islamabad nel mediare tra le potenze. La questione rimane al centro dell’attenzione internazionale.

Quando la diplomazia veste l’uniforme. A prima vista è una notizia da note a piè di pagina: un ambasciatore pakistano in Qatar, Muhammad Aamer, che segue da vicino i contatti tra Stati Uniti e Iran. Ma a guardare meglio la cornice cambia. Perché Aamer non è un diplomatico di carriera: viene dall’esercito, da quel mondo dove le parole pesano quanto i movimenti e dove il “messaggio” vale più del comunicato. In Pakistan, l’apparato militare non è un attore tra gli altri: è la spina dorsale dello Stato. E quando un ex generale si muove in un dossier sensibile come l’Iran, lo fa con una logica diversa: quella dei canali riservati, delle verifiche incrociate, delle promesse non scritte. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Iran, Teheran apre canale con Washington. Repressioni e protesteL'Iran vive un periodo di forte tensione tra proteste diffuse e repressioni governative, mentre Teheran apre un canale di comunicazione con Washington.

Fuori i cinesi da Panama. Lo scenario che può cambiare la partita per il CanaleLe recenti tensioni legate alla possibile vendita del Canale di Panama stanno attirando l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.