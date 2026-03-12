Aerospazio boom dell’export italiano in Usa Tre Pmi campane tra le 50 in missione tra Seattle e Washington

Tre aziende campane nel settore aerospaziale si trovano tra le 50 imprese italiane in missione tra Seattle e Washington, nel contesto di un crescente export italiano negli Stati Uniti. Il focus si concentra su fornitori di componentistica avanzata e startup, che partecipano a questa fase cruciale per il settore. La presenza di aziende italiane in questa regione testimonia l’interesse verso il mercato americano dell’aerospazio.

Dai fornitori di componentistica avanzata alle startup, l’Italia è protagonista della stagione chiave dell’aerospace negli Stati Uniti. Agenzia Ice coordina la presenza italiana ad Adss ( Seattle), Satshow ( Washington D. C.) e Space Symposium ( Colorado Springs), tre appuntamenti centrali per l’industria globale dello space tech. Il comparto è sempre più rilevante negli Usa: l’import dall’Italia cresce del 7,9% nel 2025, raggiungendo 1,71 miliardi di dollari. Le eccellenze italiane dell’industria aerospaziale tornano protagoniste negli Stati Uniti nel periodo più importante dell’anno per il settore. Con l’apertura di Adss Seattle ( 18- 19 marzo) prende il via un mese di appuntamenti chiave che proseguirà con Satshow a Washington D. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

