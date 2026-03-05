Vendite Federconsumatori | Con il conflitto in Medio Oriente ripercussioni sulle famiglie

Dopo la pubblicazione dei dati Istat sulle vendite, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha stimato che le famiglie italiane affrontano un aumento delle spese pari a circa 650 euro all’anno, a causa del conflitto in Medio Oriente. La stima si basa sull’analisi delle conseguenze economiche di questo scenario e dei suoi effetti sui consumi domestici.

Dopo i dati Istat sulle vendite l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima aumenti per le famiglie pari a + 649,64 euro annui L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha calcolato che, solo per i carburanti, un automobilista (media tra auto a benzina e gasolio) subirà aumenti pari a 186,64 euro annui tra costi diretti e costi indiretti (dovuti all’impatto sui prezzi dei prodotti trasportati su gomma). A questi rincari si aggiungono quelli in bolletta, calcolati, sempre dal nostro Osservatorio, in un aggravio pari a +349,00 euro annui per una famiglia che utilizza il gas per riscaldamento, acqua calda e cucina e +114,00 euro annui in più a famiglia per l’energia elettrica, per un totale di 649,64 euro medi annui. 🔗 Leggi su Primacampania.it

