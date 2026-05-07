Il Comune si becca una multa e non la paga La figuraccia del sindaco del Pd di Pavia

Il sindaco di Pavia, in carica dal giugno 2024, ha ricevuto una multa che non ha deciso di pagare. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sua figura pubblica e sulla sua gestione amministrativa. La notizia ha suscitato commenti nella cerchia politica locale e tra i cittadini, mettendo in discussione l’immagine del primo cittadino appena insediato. La questione ha avuto ripercussioni nel dibattito pubblico sulla trasparenza e l’atteggiamento delle autorità comunali.

Una figuraccia, non c’è che dire, per il sindaco di Pavia Michele Lissia, esponente del Partito Democratico in carica dall’11 giugno 2024 ( nella foto con il sindaco di Milano Giuseppe Sala ), dopo la vittoria alle elezioni comunali. Il comune da lei amministrato è al centro di un caso clamoroso di inefficienza amministrativa che è stato raccontato dalla Provincia Pavese, non senza clamore nazionale. Una multa ricevuta dal Comune. e non pagata dal Comune. Lo scorso 17 aprile, il Comune ha ricevuto un’ intimazione di pagamento dalla stessa società incaricata della riscossione per conto dell’ente. agli uffici comunali è arrivata una raccomandata inviata da Abaco, la società che gestisce il recupero dei crediti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Comune si becca una multa e non la paga. La figuraccia del sindaco del Pd di Pavia Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza fantasma nel cantiere e operai feriti dopo l'incidente stradale: l'Asp multa il sindaco, il Comune paga Leggi anche: Il palo della discordia: “Una figuraccia del Comune di Manfredonia” Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Poco contemporanei I Promessi Sposi? Manzoni 'rimandato' dal Ministero; Ambulante al mercato senza Green pass, Io sono un diplomatico veneto tutelato, si becca la multa e viene cacciato; Balla su una rupe, ripresa dal drone: influencer in aula per quel video virale; La capra ad Appiano Gentile il testamento prima di volare Che bella famiglia l' Inter del Becca. Dal risanamento del Comune agli investimenti su infrastrutture e industria, la federazione metropolitana accusa la destra di isolamento e scelte dannose - facebook.com facebook Piove sotto il ponte Garibaldi, residenti preoccupati. Il Comune rassicura: "Puliti i canali di scolo" x.com