Sicurezza fantasma nel cantiere e operai feriti dopo l' incidente stradale | l' Asp multa il sindaco il Comune paga

Un incidente in un cantiere ha causato ferite a due operai, mentre un'auto è uscita di strada. L'Asp ha multato il sindaco per negligenza tecnica, rilevando che mancava la segnaletica stradale necessaria e che un tubo di polietilene è stato lasciato sul ciglio della carreggiata vicino a una curva. Il Comune si è ritenuto responsabile e ha accettato di pagare l'indennizzo.

Negligenza tecnica. Non aver provveduto a collocare la necessaria, anzi indispensabile, segnaletica stradale e l'aver lasciato il tubo di polietilene sul ciglio della carreggiata, all'uscita di una curva semiaperta, è stata una negligenza. Ed è per questo motivo che il sindaco, nella qualità di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Incidente in cantiere a Camastra: crolla un cestello, quattro operai feritiMattinata di paura a Camastra, dove un incidente in un cantiere edile ha provocato il ferimento di quattro operai, due dei quali in gravi condizioni. Donna morta dopo essere stata investita da un’auto nel comune di Bricherasio: incidente stradale**Un’italiana di 67 anni è morta a Bricherasio, sulla circonvallazione, dopo essere stata investita da un’auto. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sarnano. Sicurezza fantasma in cantiere: maxi multa e lavori sospesi; Via delle Terme, cantiere-fantasma: Lavori bloccati e pesanti disagi; Ostia, cantiere fantasma sul lungomare: interrogazione in Regione sul caso Piazza dei Canotti; Case popolari Ater, il paradosso dei cantieri fantasma: fondi non spesi e ascensori che restano un miraggio. Carovigno, lavoro in nero e sicurezza precaria nel cantiere: sanzioni per 200mila euroLa sospensione immediata dei lavori e sanzioni per oltre 200mila sono state elevate a Carovigno, nel Brindisino, al termine di un controllo congiunto eseguito nelle scorse ore in un cantiere edile da ... lagazzettadelmezzogiorno.it Via delle Terme, cantiere-fantasma: Lavori bloccati e pesanti disagiC’è un cantiere in città aperto da anni che ha, volente o nolente, ‘ridisegnato’ la viabilità e riguarda una strada molto trafficata poiché collega la zona situata tra via delle Terme e viale Aldo Bol ... lanazione.it La Guardia Civil mette in guardia dalle truffe con affitti fantasma. Gli agenti della Guardia Civil appartenenti alla Squadra @ di Playa de las Américas, unità specializzata in sicurezza informatica, hanno proceduto all’arresto e alle indagini su due persone come facebook