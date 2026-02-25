Palestra dei Ragni Piazza Lega | Regione ha messo 1,5 milioni Quante risorse investirà il Comune?

"L'assessore Cattaneo chiede impegni a Regione Lombardia, ma il Comune ha messo solo 100mila euro. Meno propaganda, più soluzioni concrete" Sul progetto della palestra di arrampicata dei Ragni è necessario ristabilire un quadro oggettivo delle responsabilità e degli impegni messi in campo. Regione Lombardia ha già fatto la propria parte, cogliendo immediatamente la necessità del territorio di dare una risposta al potenziamento della palestra di roccia e destinando oltre 1,5 milioni di euro per la realizzazione dell'opera. Ovvero: senza Regione nemmeno saremmo qui a parlare della nuova palestra. A queste risorse si aggiungono un importante finanziamento di Fondazione Cariplo, stanziato in forma vincolata proprio per sostenere il progetto, e 100mila euro del Comune di Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

