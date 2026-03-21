Il Comune ha più risorse e investimenti

Il Comune di Santa Croce ha a disposizione 834 mila euro, rispetto ai 138 mila previsti per il 2024. La differenza indica un aumento di risorse e investimenti rispetto all’anno precedente. Il bilancio consuntivo 2025 si avvicina alla chiusura e mostra una situazione finanziaria più solida rispetto alle stime iniziali. La variazione riguarda le disponibilità complessive del Comune per il prossimo esercizio.

SANTA CROCE Una disponibilità di 834mila euro contro il 138mila del 2024. E’ più ricco il Comune di Santa Croce che si appresta a chiudere il bilancio consuntivo 2025. "Si tratta – spiega l’assessore Renato Rusconi – del primo bilancio interamente gestito dall’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Giannoni che ringrazio per la fiducia che mi ha dato. Gli investimenti passano da 60.500 euro del 2024 ai 109mila euro del 2025. Il secondo dato è la parte disponibile che passa da 138.400 euro a poco meno di 834mila euro con una crescita del 502,2%. Ci tengo a sottolineare che molto lavoro deve ancora essere svolto e solo alla fine del 2026 potrà dirsi in larga parte concluso, nel mentre nulla è stato tagliato, niente è stato soppresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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