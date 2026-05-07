Il Comune che multa se stesso e non paga

In Italia si registra un caso singolare in ambito amministrativo: un Comune ha ricevuto una multa da parte di sé stesso, senza tuttavia provvedere a saldarla entro i termini stabiliti. La situazione si verifica quando l'ente si trova, per vari motivi, a dover pagare una sanzione che lui stesso ha emesso, ma non compie il pagamento nei tempi previsti dalla legge.

In Italia succede anche questo. Un Comune che finisce per farsi recapitare una multa da solo. E, per di più, non la paga nei tempi previsti. È accaduto a Pavia, dove Palazzo Mezzabarba ha ricevuto un’ intimazione di pagamento dalla stessa società incaricata della riscossione per conto dell’ente. Lo scorso 17 aprile, agli uffici comunali è arrivata una raccomandata inviata da Abaco, la società che gestisce il recupero dei crediti. All’interno era contenuto l’avviso relativo a una sanzione non saldata. Dalle verifiche interne è emerso che il 19 febbraio 2022 un mezzo di proprietà del settore Coesione, Integrazione e Cooperazione, affidato in uso a una cooperativa sociale, era stato sanzionato per una violazione del codice della strada.🔗 Leggi su Open.online

Sette giorni di carcere per non aver pagato una multa! Assurdo (non la notizia, il titolo)

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