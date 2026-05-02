Il Comune di Rimini diventa socio benemerito della Croce Rossa | Sostegno concreto alle attività del territorio

Durante l’assemblea dei soci del Comitato di Rimini della Croce Rossa Italiana, si è svolta la consegna di una targa al sindaco di Rimini, che ha ricevuto il riconoscimento di “Socio benemerito”. La premiazione è avvenuta in presenza della presidente del comitato, che ha sottolineato il ruolo di sostegno del Comune alle attività sul territorio. La cerimonia ha sancito ufficialmente l’affiliazione del Comune come socio onorario della Croce Rossa.