Il Comune di Rimini diventa socio benemerito della Croce Rossa | Sostegno concreto alle attività del territorio
Durante l’assemblea dei soci del Comitato di Rimini della Croce Rossa Italiana, si è svolta la consegna di una targa al sindaco di Rimini, che ha ricevuto il riconoscimento di “Socio benemerito”. La premiazione è avvenuta in presenza della presidente del comitato, che ha sottolineato il ruolo di sostegno del Comune alle attività sul territorio. La cerimonia ha sancito ufficialmente l’affiliazione del Comune come socio onorario della Croce Rossa.
In occasione dell’assemblea dei soci del Comitato di Rimini della Croce Rossa Italiana, la presidente Rita Rolfo ha consegnato al sindaco di Rimini Jamil Sadeghoolvad una targa con la quale il Comune di Rimini viene riconosciuto “Socio benemerito” della Croce Rossa Italiana per la vicinanza ed il.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Alessandria: Bni Cittadella dona 5.000 euro alla Croce Rossa per attività socio-sanitarie sul territorio.
Leggi anche: Serata di musica e solidarietà a Meldola, al Dragoni l'evento "A come artista" a sostegno della Croce rossa
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Women’s Skills: dal Comune di Rimini un’opportunità di welfare aziendale per le imprese del territorio; Centri estivi 2026: aperte le domande per i gestori nel Distretto di Rimini; Perizia sul lungomare, Comune ammonito.
Il Comune di Rimini è Socio Benemerito della Croce RossaIl Comune di Rimini è stato riconosciuto Socio Benemerito della Croce Rossa Italiana. La consegna della targa è avvenuta in occasione dell’assemblea dei soci del comitato riminese, quando la president ... altarimini.it
Rimini, il Tar annulla la multa edilizia da 1,04 milioni: il Comune dovrà rifare i calcoliIl Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna ha annullato la maxi sanzione da 1 milione e 40 mila euro che il Comune di Rimini aveva imposto a ... chiamamicitta.it
Comune di Rimini - facebook.com facebook