Serata di musica e solidarietà a Meldola al Dragoni l' evento A come artista a sostegno della Croce rossa
Domenica 22 febbraio, dalle 15.30 alle 18, al teatro Dragoni di Meldola va in scena la festa "A..Come Artista." Il pubblico, invitato a partecipare e a dotarsi di accessori per fare confusione, sarà coinvolto in un evento che lo vedrà protagonista con la possibilità di decretare il concorrente in scena sul palco più gradito. L'iniziativa verrà condotta da Pasquale Venditto ed è a offerta libera.Il ricavato verrà destinato alla Croce rossa italiana di Forlì per l'allestimento di una nuova ambulanza in postazione a Meldola.
Leggi anche: La nuova casa della Croce Rossa: "Sostegno ai servizi del territorio"
Leggi anche: Forlimpopoli, mercatino della solidarietà e sportello sociale: inaugura il nuovo spazio della Croce RossaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
