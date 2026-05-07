Il Cogevo alla Fiera di San Ciriaco | record di pasti serviti e all' orizzonte un cooking show

Durante la Fiera di San Ciriaco 2026, il Cogevo ha servito un numero record di pasti, attirando l’attenzione di visitatori, cittadini e operatori. L’evento si è concluso con un grande successo, e nelle prossime settimane è previsto un cooking show che coinvolgerà diversi chef locali. L’edizione di quest’anno ha registrato numeri superiori rispetto alle edizioni precedenti, consolidando la manifestazione come appuntamento di riferimento.

ANCONA – La Fiera di San Ciriaco 2026 archivia un’edizione da record, capace di mettere d’accordo operatori, cittadini e turisti.Complice anche il bel tempo, la manifestazione ha registrato numeri importanti e un clima generale di grande apprezzamento, con poche polemiche e tanta partecipazione.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Le bancarelle saranno 456. Dal Passetto fino alla Mole: la nuova Fiera di San CiriacoIl concetto di Ancona da ‘Mare a mare’, coniato dalla giunta di centrodestra non appena insediata poco meno di tre anni fa, trova il suo massimo... Fiera di San Ciriaco 2026, giochi e giostre saranno in piazza PertiniANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato l'organizzazione di giochi e giostre in piazza Pertini in occasione della Fiera di San Ciriaco,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crociere e negozi aperti in centro: San Ciriaco, il ponte è da sold out. Il Cogevo: In 2 giorni cucinate 200 chili di vongole; E’ stata una Fiera straordinaria. Superate le 100mila presenze; Ancona, la Fiera di San Ciriaco al sapore di capitale della cultura – VIDEO. Crociere e negozi aperti in centro: San Ciriaco, il ponte è da sold out. Il Cogevo: «In 2 giorni cucinate 200 chili di vongole»ANCONA Dal Passetto al Porto, quest’anno San Ciriaco ha regalato oltre due chilometri di fiera, non solo da tutto esaurito ma anche incorniciata da ... msn.com E’ stata una Fiera straordinaria. Superate le 100mila presenzeL’assessore Eliantonio: Meteo perfetto e ponte: il 3 maggio in molti avevano incassato come l’anno scorso in quattro giorni. Sfruttata una grande vetrina per aprirci fuori città. msn.com CONCLUSIONE 114^ FIERA DI SAN MAJOLO Con il concerto di ieri sera si sono ufficialmente concluse le iniziative della 114^ edizione della Fiera di San Majolo: un evento ultracentenario, profondamente radicato nella nostra tradizione e fortemente sentito - facebook.com facebook