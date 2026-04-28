Le bancarelle saranno 456 Dal Passetto fino alla Mole | la nuova Fiera di San Ciriaco

A Ancona, sono previste 456 bancarelle che si estenderanno dal Passetto fino alla Mole, segnando la nuova edizione della Fiera di San Ciriaco. La manifestazione segue il progetto della giunta di centrodestra, che ha promosso l’idea di collegare le aree cittadine lungo la linea di mare. L’evento del 2026 rappresenta l’apice di questa iniziativa, portando in strada un numero consistente di espositori e bancarelle lungo il percorso di oltre un chilometro.

Il concetto di Ancona da ‘Mare a mare’, coniato dalla giunta di centrodestra non appena insediata poco meno di tre anni fa, trova il suo massimo compimento nell’edizione 2026 della Fiera di San Ciriaco. Dal 1° al 4 maggio, quattro giorni – probabilmente ‘benedetti’, come lo scorso anno, da giornate di meteo amico – di una kermesse tra sacro e profano in continuo cambiamento, dalla formula ai contenuti passando soprattutto per la location. In parte un ritorno al passato, con parte dei 456 banchi piazzati su via XXIX Settembre, il lungomare della città, ma operatori commerciali che arriveranno fino al Passetto. Il viale della Vittoria resta nell’itinerario, ma in forma ridotta: bancarelle solo sul camminamento pedonale centrale e viabilità garantita sui due fronti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le bancarelle saranno 456. Dal Passetto fino alla Mole: la nuova Fiera di San Ciriaco Notizie correlate Ancona, San Ciriaco, la fiera si fa grande: «Porto-Passetto con 456 stand»ANCONA - Un’estensione quasi raddoppiata rispetto all’edizione 2025, con il nuovo percorso che abbraccia la città “da mare a mare” in un carosello di... Fiera di San Ciriaco 2026, giochi e giostre saranno in piazza PertiniANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato l'organizzazione di giochi e giostre in piazza Pertini in occasione della Fiera di San Ciriaco,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Le bancarelle saranno 456. Dal Passetto fino alla Mole: la nuova Fiera di San Ciriaco; Ancona, San Ciriaco, la fiera si fa grande: Porto-Passetto con 456 stand; Fiera di San Ciriaco da mare a mare, 456 stand dal Passetto alla Mole; Ancona San Ciriaco la fiera si fa grande | Porto-Passetto con 456 stand. Fiera di San Ciriaco da mare a mare, 456 stand dal Passetto alla Mole(ANSA) - ANCONA, 27 APR - La Fiera di San Ciriaco di Ancona aumenta i suoi spazi, con 456 bancarelle (6 in più dello scorso anno) che dal primo al 4 maggio si estenderanno 'da mare a mare' a partire d ... msn.com Fiera di San Ciriaco da mare a mare, 456 stand dal Passetto alla Mole. Dal primo al 4 maggio, musica e cibo a piazza Cavour e luna park a piazza Pertini. #ANSA x.com Dal Passetto a piazza Cavour tra cerimonie, corteo e discorsi. Daniele Silvetti: «Qualsiasi sindaco ha il dovere di ribadire questi principi» - facebook.com facebook