Nelle ultime ore, i Carabinieri e la Direzione Distrettuale Antimafia hanno effettuato un'operazione a Napoli che ha portato all’arresto di diverse persone coinvolte nel traffico di droga. Le indagini hanno portato a scoprire relazioni tra il clan Di Lauro e la mafia albanese, evidenziando sia alleanze che competizioni nel settore dello spaccio. L’attività investigativa ha anche svelato dinamiche interne tra i gruppi criminali e modalità di gestione degli affari illeciti.

"> Arresti a Napoli: Blitz dei Carabinieri e DDA contro il traffico di droga. Napoli, 6 maggio 2026 – In una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, 14 persone sono state arrestate per traffico di sostanze stupefacenti. Le misure restrittive, emesse dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno portato a sei arresti durante le operazioni e a un sequestro significativo di droga, tra cui cocaina e hashish. Le indagini, condotte tra il 2020 e il 2023, hanno rivelato un collegamento diretto con il clan “Di Lauro”, noto per la sua attività criminale nel traffico di stupefacenti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il clan Di Lauro e la mafia albanese: alleanze e competizione nel traffico di droga

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