Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi | IPC ammette atleti con bandiera e inno riaccende il dibattito sport-politica
L’International Paralympic Committee ha deciso di permettere agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle prossime Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, portando con sé la propria bandiera e inno nazionale. Questa scelta ha suscitato molte reazioni e riaperto il dibattito tra chi sostiene il ritorno dello sport ai valori di neutralità e chi invece solleva preoccupazioni di politicizzazione. La decisione si basa su un cambiamento nelle regole e sulla volontà di includere tutti gli atleti che rispettano i criteri, anche in un clima di tensione politica.
Paralimpiadi, la Russia Ritorna in Gara: Una Decisione che Divide il Mondo dello Sport. Milano Cortina 2026 vedrà la partecipazione di atleti russi e bielorussi che sfileranno con la propria bandiera e inno. La decisione, presa dal Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) lo scorso settembre, riaccende un acceso dibattito sulla loro ammissione alle competizioni internazionali dopo l’invasione dell’Ucraina e solleva interrogativi sull’equilibrio tra sport, politica e diritti individuali. Sei atleti russi e quattro bielorussi prenderanno parte alla competizione, distribuiti tra sci alpino, sci di fondo e snowboard per la Russia, e sci di fondo per la Bielorussia.🔗 Leggi su Ameve.eu
