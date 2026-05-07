Il cielo degli invisibili

François Morlupi Feltrinelli È un’umanità vibrante, immersa negli affanni del vivere quotidiano, quella messa in scena da François Morlupi ne ( Feltrinelli ). Il suo punto d’incontro è il chiosco “Panini parlanti”, dove il gestore Otello – sessantaquattrenne amante della letteratura – propone un menù ispirato ai suoi romanzi preferiti. Tra i clienti abituali vi sono la Marchesa Margherita – transessuale curiosa e risoluta -, Giuseppe – senzatetto tifoso del Milan – e Joseph – giovane specializzando del vicino Policlinico Umberto I. Quando quest’ultimo – insieme ad alcuni clochard della zona – sparisce, Otello si cala nei panni di un improbabile investigatore, cercando di risolvere un mistero che si fa sempre più fitto.🔗 Leggi su Ezrome.it

Errori in fotografia: 5 sbagli invisibili da evitare

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Il cielo oggi ha dato spettacolo San Salvatore Monferrato (Alessandria) - facebook.com facebook

Santo cielo, che emozione! Sono ovunque! Non vedevo così tante farfalle dall'estate del 2023, ma allora ero a Fontanigorda, sul terrazzo mai viste così tante! E c'è anche un dettaglio che mi commuove e ve lo racconterò domani, che meraviglia! x.com