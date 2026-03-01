sulle tracce degli invisibili i cani insieme ai conduttori nella ricerca degli scomparsi

Due giornate intitolate “Sulle tracce degli invisibili” si sono svolte nelle colline dell’Oltrepò pavese, a Montescano, con l’obiettivo di formare unità cinofile specializzate nella ricerca di persone scomparse. Durante l’evento, cani e conduttori hanno partecipato a sessioni pratiche per migliorare le tecniche di individuazione e salvataggio. L’iniziativa ha coinvolto operatori provenienti da diverse zone, con un’attenzione particolare alla collaborazione tra uomini e animali.

Due giornate “Sulle tracce degli invisibili“ dedicate alla formazione di unità cinofile per la ricerca di persone scomparse sulle colline dell’Oltrepò pavese, a Montescano. Il K9 Mantrailing Workshop è organizzato da Ivan Schmidt Accademy, in collaborazione con K9 Mantrailing Pavia, e patrocinato dal Comune di Montescano. Da tutta Italia e dalla Scìvizzera i binomi cane e conduttore a confronto con simulazioni operative in ambiente collinare e semi-urbano, con particolare attenzione alla “lettura“ del cane, alla gestione tecnica del conduttore e all’aderenza della traccia. A tenere il workshop gli istruttori Ivan Schmidt e Vassilia Sacco,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

