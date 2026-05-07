Il ciclista Valerio Agnoli travolto da un'auto mentre era in bici | Tanta paura grazie a Vincenzo Nibali che era con me

Un ciclista è stato investito da un’auto mentre pedalava in strada. L’incidente ha causato paura e preoccupazione, e il ciclista ha ringraziato un altro atleta presente al momento, riconoscendolo come testimone e aiuto durante l’evento. La vicenda ha attirato l’attenzione sui pericoli delle strade e sulla presenza di altri sportivi che si trovano sul territorio. La polizia sta raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte e dei testimoni.