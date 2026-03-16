Travolto da un'auto mentre era in bici muore dopo due giorni in ospedale | caccia al pirata della strada

Un uomo di 34 anni, mentre tornava a casa in bicicletta, è stato investito da un’auto e ha riportato ferite gravi. Dopo due giorni di ricovero in ospedale, è deceduto. La polizia ha avviato le ricerche per identificare il conducente che ha causato l’incidente. L’incidente ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla sicurezza stradale.

Federico Meacci, 34 anni, è morto dopo essere stato investito da un pirata mentre tornava a casa da lavoro. Si era appena sposato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pisa: muore in bici dopo lo scontro con un’auto, caccia al pirata della stradaPISA – Non ce l’ha fatta il ciclista travolto da un’auto pirata nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2026 in via Battisti a Pisa. Rientra a casa dopo la Messa di Natale, travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della stradaUn uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre a Leini (Torino). Contenuti utili per approfondire Travolto da un 8217 auto mentre era in... Temi più discussi: Bari, monopattino travolto da un’auto sul lungomare: grave un uomo; Travolto da un pirata, risarcito motociclista; Incidente a Bari, monopattino travolto da un'auto sul lungomare Di Crollalanza: in prognosi riservata un 32enne; Ciclista travolto da un'auto sulla Pontebbana: ferito alla testa. Bimba di 5 anni travolta da un'auto a Prato: la piccola sarebbe sfuggita al controllo della madreTragedia a Prato: bambina di 5 anni travolta da un’auto dopo essere sfuggita alla madre, ricoverata in condizioni critiche. notizie.it Grave incidente: bimba di 5 anni travolta da un’auto dopo essersi allontanata dalla madreUn grave incidente a Tavola, Prato, ha coinvolto una bambina di 5 anni. Attualmente ricoverata in rianimazione, le sue condizioni sono in fase di stabilizza ... bigodino.it Travolto da un toro mentre raccoglieva asparagi in campagna: la tragica morte di un 80enne https://qds.it/va-a-raccogliere-asparagi-ma-viene-travolto-da-un-toro-morto-80enne/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook