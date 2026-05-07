Il tecnico ad interim del Chelsea ha dichiarato che la squadra non ha abbassato la guardia e non vede l’ora di affrontare il Liverpool. Ha aggiunto che l’obiettivo è cambiare la situazione attuale e migliorare le prestazioni. Nonostante le difficoltà, ha insistito sul fatto che i giocatori stanno lavorando duramente e non si sono arresi. La squadra si prepara quindi alla prossima sfida, con la volontà di ottenere risultati migliori.

2026-05-07 16:28:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore ad interim Calum McFarlane ammette che il Chelsea non sta soddisfacendo le aspettative al momento, ma insiste che i giocatori non abbiano “abbassato gli strumenti”. Lunedì i Blues sono stati battuti 3-1 dalla seconda squadra del Nottingham Forest, la sesta sconfitta consecutiva in Premier League che li ha lasciati al nono posto in classifica. La qualificazione alla Champions League è quasi scomparsa, mentre per assicurarsi un posto in qualsiasi competizione europea è necessario un buon finale di stagione. Il Chelsea è...🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Chelsea non ha “abbassato gli strumenti” e non vedrà l’ora di andare al Liverpool, dice McFarlane: “Vogliamo cambiare la situazione”

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