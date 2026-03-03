Durante un evento a Milano, l’attaccante ha dichiarato che tutto il gruppo azzurro desidera qualificarsi per il Mondiale. Ha anche commentato brevemente sulla composizione attuale della squadra, sottolineando l’impegno di tutti i giocatori nel raggiungimento dell’obiettivo. La sua affermazione è stata fatta in presenza di altri partecipanti all’evento, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Kean a margine di un evento che si è svolto a Milano ha confermato la volontà dell’intero gruppo di andare al Mondiale. Le sue parole. A margine di un recente evento svoltosi a Milano, i riflettori si sono accesi sul futuro della Nazionale italiana. Protagonista assoluto della serata è stato Moise Kean, l’attaccante che sta ritrovando centralità e fiducia nel panorama calcistico nazionale. Il centravanti ha affrontato temi cruciali, spaziando dal sogno della qualificazione ai prossimi Mondiali fino al rapporto speciale nato con il nuovo commissario tecnico. Tra i sorrisi scambiati con i giovani tifosi presenti, Kean ha voluto ricordare le proprie radici, sottolineando come la purezza del calcio nasca dalla strada: « I primi calci sono i più divertenti e i più emozionanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kean lancia l’Italia: «Vogliamo tutti andare al Mondiale». L’ex Juve dice la sua anche sul gruppo azzurro

Marocchi punge la Juve: «Il risultato le sta anche stretto ma a sto giochino qui bisogna fare gol». Poi dice la sua sul Derby d’ItaliaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Kean svela: «Andremo al Mondiale, siamo un grande gruppo! Gattuso ci fa impazzire ma è uno vero, daremo tutto per lui»Mercato Milan, frenata dal Brasile per Andrè: il Corinthians non apre al trasferimento e definisce insufficiente la proposta Rinnovo Vlahovic, la...

Aggiornamenti e notizie su Kean lancia

Discussioni sull' argomento SportMediaset: Zielinski lancia l'Inter Video; Fiorentina-Pisa 1-0, pagelle: Kean decisivo, Fagioli professore; SportMediaset: Le parate più belle Video; SportMediaset: Da Cristante a Pisilli: nuovi gol per la Roma Video.

#Kean, o meglio, KMB, lancia il suo nuovo singolo: “Moh way”. #Fiorentina - facebook.com facebook

"Allegri vuole Kean, ma costa 62 milioni", Tuttosport lancia la bomba I rossoneri potrebbero inserire Francesco Camarda nella trattativa: con un'offerta da 30/35 milioni + il cartellino del classe 2008 #Kean #Milan #SpazioMilan x.com