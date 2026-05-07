Il caso Minetti riguarda un procedimento giudiziario che ha coinvolto una ex parlamentare, accusata di false dichiarazioni e altri reati legati alla sua attività politica. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento penale e ha sollevato questioni sulla trasparenza e sulla legalità all’interno del sistema politico. Nel frattempo, si discute anche di possibili implicazioni sulla fiducia nelle istituzioni e sull’uso di strumenti legali in ambiti di potere.

Il cosiddetto caso Minetti si sta rivelando oggettivamente grave, ma non per quello che è – cioè nulla – bensì per quello che gli gira intorno – che è invece tantissimo – dacché è uscita la notizia vera della grazia all’ex favorita berlusconiana, con l’inevitabile seguito, a guarnizione, delle notizie false sulle manovre indicibili che avrebbero determinato alla clemenza il Capo dello Stato, al punto da costringerlo a ripudiare pubblicamente la responsabilità della decisione, per sgombrare il campo dal sospetto della complicità, che la diceria organizzata era pronta a rovesciargli addosso. Proviamo a riepilogare i fatti, cioè a sgombrare la coltre di sordida apparenza di cui i presunti scoop avrebbero dovuto ricoprire gli eventi e rivestire i protagonisti di questo intrigo internazionale fatto in casa.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il caso Minetti e la fenomenologia della guerra ibrida allo stato di diritto

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