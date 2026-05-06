Negli ultimi tempi si discute molto di un presunto scenario di guerra ibrida, spesso collegato a eventi come attentati e tentativi di colpo di Stato che coinvolgono figure di spicco e governi. Si parla anche di campagne di disinformazione e bufale diffuse attraverso vari canali, con l'obiettivo di influenzare l'opinione pubblica e destabilizzare le istituzioni. Questi temi vengono spesso trattati senza riferimenti precisi, lasciando spazio a interpretazioni e speculazioni.

È davvero curioso come, dopo anni passati a parlare e straparlare di “guerra ibrida” e a vederla dappertutto (qualcuno l’ha scorta anche nel caso della grazia concessa dal presidente Mattarella a Nicole Minetti.), non si riesca a notarla quando si presenta con le dimensioni di un elefante. Mi riferisco alla “notizia”, ampiamente strillata dai giornali, di Vladimir Putin chiuso nel bunker, timoroso di essere colpito da un attentato o rimosso da un colpo di Stato, impegnato a rafforzare le misure per proteggersi, diffidente di tutto e di tutti. Con l’inevitabile paragone con Stalin, come da prammatica. La “notizia” arriva da noi sulla base di un’altra “notizia” offerta dalla Cnn, che dice di essere “venuta a conoscenza” di un non precisato rapporto di una non precisata intelligence europea.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Putin, gli attentati, il colpo di Stato e le bufale. Chiamiamola guerra ibrida all’occidentale

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