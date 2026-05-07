? Cosa scoprirai Come ha cambiato la cucina di Riccardo i piatti della tradizione?. Chi coordina la nuova gestione tra sala e cucina?. Perché il nuovo giardino trasforma l'esperienza del banchetto?. Come influisce il nuovo riconoscimento comunale sulla scelta delle coppie?.? In Breve Gestione familiare con Anna Rita e Riccardo in cucina e Evelina in sala.. Nuovi spazi verdi e ingresso scenografico per eventi in Contrada Calcara 6.. Collaborazione con il Comune di Altidona per celebrare matrimoni civili in loco.. Evoluzione del settore locale verso servizi esperienziali e scenografici completi.. Ad Altidona la famiglia Nucci trasforma il ristorante Il Casale in una casa comunale per matrimoni, ampliando i servizi offerti in Contrada Calcara 6 attraverso un importante rinnovamento della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Casale ad Altidona: il nuovo volto glamour per i vostri eventi

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