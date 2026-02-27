Il nuovo resort extralusso di Firenze oscura il sole i cittadini invitano sindaca e assessori a casa | Venite a vedere coi vostri occhi

Un nuovo resort di lusso è stato aperto a Firenze, attirando l’attenzione dei residenti. I cittadini hanno invitato la sindaca, gli assessori e i consiglieri a visitare il quartiere per mostrare loro le condizioni locali. L’appello è stato rivolto affinché possano vedere direttamente cosa sta cambiando nella zona, senza intermediari o interpretazioni.

“Sindaca, assessori, consiglieri, venite a casa nostra per vedere con i vostri occhi cosa sta succedendo nel nostro quartiere .”. È l’invito abbastanza insolito che alcuni cittadini di Firenze, residenti di via San Gallo, dove si trova l’ex l’ospedale militare, a due passi da piazza della Libertà e dal centro storico, hanno rivolto agli amministratori e consiglieri di Palazzo Vecchio in vista dell’inusuale “open day” delle loro abitazioni che hanno organizzato per il 28 febbraio. Provocatorio il titolo dell’evento: “Camera con vista sui Cubi in costruzione”. Il riferimento è al celebre film di James Ivory, girato nel 1985 in un albergo della città, protagonista una coppia di amanti, con vista sulle bellezze della città, dal Duomo a Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I 'murati in casa' dal resort invitano la sindaca: “Venga a vedere”. Nuova protesta con 'open day' sui cantieri / FOTOI residenti in consiglio comunale, invito foramale a sindaca, assessori e consiglieri comunali.

