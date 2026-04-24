Misteri e segreti ad Atlanta | Netflix svela il volto del nuovo Scooby-Doo

Netflix ha annunciato l'inizio delle riprese di una nuova serie live-action ambientata ad Atlanta, intitolata “Scooby-Doo: Origins”. La produzione coinvolge attori e tecnici locali e rappresenta un aggiornamento del classico personaggio dei cartoni animati, con toni più oscuri e moderni. La serie è in fase di realizzazione e si prevede che sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma di streaming. La novità segna un passo importante nel riadattamento del franchise.

La Mystery Machine sta per ripartire, ma con un tono decisamente più oscuro e moderno. Netflix ha ufficialmente dato il via alla produzione della sua nuova serie live-action ad Atlanta, svelando il titolo definitivo: Scooby-Doo: Origins. Secondo la descrizione ufficiale riportata in rete da Deadline, il progetto si distacca dalle precedenti versioni cinematografiche per proporre una reimmaginazione contemporanea del celebre gruppo di adolescenti creato da Hanna-Barbera, focalizzandosi sul momento esatto in cui tutto ebbe inizio. La trama di Scooby-Doo Origins ci riporta all’ultima estate al campo estivo dei vecchi amici Shaggy, interpretato da Tanner Hagen, e Daphne, che ha il volto di Mckenna Grace (Ghostbusters: Minaccia Glaciale).🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Misteri e segreti ad Atlanta: Netflix svela il volto del nuovo “Scooby-Doo” Notizie correlate Scooby-Doo: Netflix svela i protagonisti della sua serie live-actionLa piattaforma di streaming ha annunciato chi saranno i nuovi interpreti della Mystery Inc. McKenna Grace è Daphne: Netflix racconta le origini del Mystery Team di Scooby-Doo in live-action.La serie animata più amata da generazioni si prepara a un nuovo capitolo: Netflix ha annunciato che McKenna Grace interpreterà Daphne Blake nel suo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grossi fa sbocciare la stagione dei matrimoni; Stranger Things – Storie dal 1985, Netflix lancia la serie animata: data di uscita, trama e personaggi; Stranger Things – Storie dal 1985 – Recensione. Disponibile su Netflix dal 23 Aprile; Visti dal cielo - Misteri di questo mondo su Italia 1 - Guida TV. Scooby-Doo, ecco la nuova Mystery Inc. nella prima foto della serie Netflix!Netflix svela 'Scooby-Doo: Origins', serie live-action che reimmagina le origini del gruppo in un nuovo mistero estivo. Prima foto online. serial.everyeye.it Se sei cresciuto con i cartoni di Scooby Doo, devi assolutamente scoprire cosa Netflix sta preparando per il futuro del personaggioNetflix annuncia Scooby-Doo: Origins, serie live-action sulle origini della Mystery Inc. Riprese in corso ad Atlanta con cast stellare. Uscita prevista 2027. msn.com Prima immagine ufficiale dalla serie live action Netflix di Scooby Doo. x.com Il cast della serie live-action di Scooby-Doo insieme facebook