Morto a 27 anni Djibo il leone più anziano d'Europa | viveva in Francia dopo essere stato sequestrato a un circo

Djibo, considerato il leone più anziano d'Europa, è deceduto all'età di 27 anni in un rifugio in Francia. Dopo un peggioramento delle sue condizioni negli ultimi giorni, i veterinari hanno deciso di procedere con l'eutanasia. Djibo era stato sequestrato in un circo prima di essere trasferito nel rifugio. La sua vita si è conclusa dopo un lungo periodo di cure e tutela.

Djibo, il leone più anziano d’Europa, è morto a 27 anni in un rifugio francese. Le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi gironi e i veterinari hanno quindi deciso per l'eutanasia. Era stato sequestrato a un circo nel 2012.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Morto dopo essere stato fermato a terra. Chiesti fino a 6 anni per i vigilantes Sky«Ucciso perché molesto»: è la fine di Giovanni Sala, secondo il pm Alessandro Gobbis che ieri al termine della requisitoria ha chiesto le condanne a... Morto a 21 anni in cantiere dopo essere stato schiacciato dal muletto: 4 a giudizioLa procura di Agrigento ha disposto la citazione diretta a giudizio per i quattro indagati coinvolti nella morte di Angelo Giardina, il 21enne... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente sulla Statale, scontro tra camion e auto: Biagio muore a 27 anni; Morte di Erika Squillace in Egitto, aperta un'inchiesta per omicidio colposo; Lutto a Scafati per Biagio Liban Di Lallo, morto a 27 anni in un incidente stradale; Addio a Djibo, è morto all'età record di 27 anni il leone più vecchio d’Europa (salvato da un rifugio dopo una vita al circo). Lutto a Scafati per Biagio Liban Di Lallo, morto a 27 anni in un incidente stradaleIl cordoglio del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, per la morte del 27enne Biagio Liban Di Lallo, deceduto in seguito a un incidente stradale tra ... fanpage.it Fornelli, schianto sulla ex Statale 627: morto un ragazzo di 27 anniLa vigilia di Pasqua, a Fornelli, si è chiusa nel modo peggiore. Un ragazzo di 27 anni, della provincia di Isernia, è morto dopo un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 4 aprile ... alphabetcity.it È morto giovedì all’età di 84 anni una delle figure storiche del ciclismo in Valle Seriana. - facebook.com facebook Perde il controllo del furgone e urta albero: uomo morto a Urago Mella x.com