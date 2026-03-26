Scoperto in Turchia il cane domestico più antico del mondo | viveva con l’uomo 15.800 anni fa

Uno studio pubblicato su Nature ha identificato in Anatolia il cane domestico più antico conosciuto finora, risalente a circa 15.800 anni fa. I resti fossili trovati nel sito archeologico testimoniano che questi cani vivevano insieme a gruppi di cacciatori-raccoglitori, offrendo nuove informazioni sulle prime relazioni tra esseri umani e canidi in quella regione.

Uno studio appena pubblicato su Nature identifica in Anatolia i cani domestici più antichi mai confermati dalla scienza: vivevano con una popolazione di cacciatori-raccoglitori 15.800 anni fa, anticipando così l’origine certificata scientificamente del legame uomo-cane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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