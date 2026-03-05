GP Bahrain e Arabia Saudita a rischio per tensioni geopolitiche | calendario F1 ridotto a 22 gare?

Nel paddock di Melbourne si discute sul possibile impatto delle tensioni geopolitiche sul calendario di Formula 1, che potrebbe essere ridotto a 22 gare. I GP di Bahrain e Arabia Saudita sono a rischio a causa delle tensioni tra le nazioni coinvolte. La decisione dipenderà dagli sviluppi delle situazioni politiche nelle regioni interessate, influenzando così la pianificazione della stagione.

Nell’imminente cornice del paddock di Melbourne si valuta l’impatto potenziale sul programma del mondiale, con due appuntamenti orientati verso il medio oriente già inseriti nelle settimane successive. Il Gran Premio del Bahrain è in calendario per il 12 aprile, seguito dalla gara di Jeddah nella settimana successiva, e questo scenario mantiene alta l’attenzione sulla gestione delle risorse e della sicurezza. La sicurezza degli addetti ai lavori resta la priorità assoluta: se le autorità non garantiscono criteri adeguati per i viaggi e l’alloggio, la cancellazione degli eventi diventa una possibilità concreta. In questo momento, tale eventualità appare molto probabile, considerata la complessità logistica di spostamenti intercontinentali tra continenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La guerra in Iran colpisce anche la F1: a rischio i gran premi in Bahrain e ArabiaLa chiusura degli aeroporti ed il blocco dello stretto di Hormuz potrebbero costringere la F1 a cancellare le due gare previste a metà aprile.

F1, guerra in Medio Oriente: due GP a rischio, ipotesi Imola in calendarioLe tensioni tra Usa, Israele e Iran stanno avendo ripercussioni anche sulla Formula 1.

