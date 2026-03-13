Il calendario di Formula 1 2026 potrebbe subire modifiche a causa dell’intensificarsi del conflitto in Medio Oriente. Il Gran Premio del Bahrain e quello dell’Arabia Saudita sono sotto scrutinio e potrebbero essere cancellati. Al momento, non sono stati annunciati altri circuiti che potrebbero sostituirli o essere aggiunti. La situazione attuale mette in discussione le date già previste.

Milano, 13 marzo 2026 - L’escalation del conflitto in Medio Oriente rischia di ridisegnare il calendario del Mondiale di Formula 1 2026. I Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, in programma rispettivamente il 12 e il 19 aprile, sono destinati alla cancellazione: manca ancora l’ufficialità, ma la decisione appare ormai presa e potrebbe essere comunicata nel fine settimana del GP di Shanghai. Alla base della scelta ci sono soprattutto motivi di sicurezza legati alla crescente tensione nell’area del Golfo dopo l’inasprimento del confronto militare che coinvolge l’Iran e diversi attori internazionali. In un contesto così instabile organizzare eventi sportivi di portata globale diventa estremamente complesso, sia per la tutela di team e personale sia per la gestione logistica delle trasferte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calendario di F1 stravolto: Gp di Bahrain e Arabia Saudita verso la cancellazione. “Per ora non subentrano altri circuiti”

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