Porta gli amici a comprare cocaina loro lo tengono in ostaggio lo picchiano con spranga e martello e chiedono mille euro di riscatto | 4 in manette

Da ilgazzettino.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 20 e il 21 marzo scorsi, quattro giovani sono stati arrestati dopo una notte di violenza e traffico di droga a Pordenone. Secondo quanto ricostruito, uno di loro aveva portato amici a comprare cocaina, ma successivamente è stato preso in ostaggio, picchiato con una spranga e un martello e costretto a pagare un riscatto di mille euro. La vicenda ha portato all’arresto di quattro persone coinvolte.

PORDENONE - Cocaina e violenza. Tanta violenza. Quella tra il 20 e 21 marzo scorso è stata una notte di follia per quattro giovanissimi, tra cui un diciassettenne, che dopo l’acquisto di droga in centro a Pordenone hanno sequestrato a scopo di estorsione l’amico che aveva fatto da intermediario per l’acquisto dello stupefacente. Lo hanno costretto a chiamare il padre alle tre di notte affinché consegnasse un riscatto di mille euro. Il genitore è riuscito a prelevare allo sportello bancomat soltanto 500 euro. Il resto avrebbe dovuto consegnarlo l’indomani mattina per chiudere la vicenda. È andata diversamente, perché il caso è stato sottoposto all’attenzione della Questura.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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