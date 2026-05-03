Tra il 20 e il 21 marzo scorsi, quattro giovani sono stati arrestati dopo una notte di violenza e traffico di droga a Pordenone. Secondo quanto ricostruito, uno di loro aveva portato amici a comprare cocaina, ma successivamente è stato preso in ostaggio, picchiato con una spranga e un martello e costretto a pagare un riscatto di mille euro. La vicenda ha portato all’arresto di quattro persone coinvolte.

PORDENONE - Cocaina e violenza. Tanta violenza. Quella tra il 20 e 21 marzo scorso è stata una notte di follia per quattro giovanissimi, tra cui un diciassettenne, che dopo l’acquisto di droga in centro a Pordenone hanno sequestrato a scopo di estorsione l’amico che aveva fatto da intermediario per l’acquisto dello stupefacente. Lo hanno costretto a chiamare il padre alle tre di notte affinché consegnasse un riscatto di mille euro. Il genitore è riuscito a prelevare allo sportello bancomat soltanto 500 euro. Il resto avrebbe dovuto consegnarlo l’indomani mattina per chiudere la vicenda. È andata diversamente, perché il caso è stato sottoposto all’attenzione della Questura.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Porta gli amici a comprare cocaina, loro lo tengono in ostaggio, lo picchiano con spranga e martello e chiedono mille euro di riscatto: 4 in manette

Notizie correlate

Leggi anche: Dodicimila euro di gioielli, spranga e cocaina: ladro in manette

Minaccia la madre con coltello e martello e le estorce 10 mila euro per comprare la droga: il gip lo manda in comunitàDal carcere agli arresti domiciliari in una comunità con braccialetto elettronico.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Pedalando per l’amicizia; Porta gli amici a comprare cocaina, loro lo tengono in ostaggio, lo picchiano con spranga e martello e chiedono mille euro di riscatto:...; Elia Calcinotto, la scuola francese e la brigata stabile che porta avanti Agli Amici; Iniziativa Porta due amici.

Porta gli amici a comprare cocaina, loro lo tengono in ostaggio, lo picchiano con spranga e martello e chiedono mille euro di riscatto: 4 in manettePORDENONE - Cocaina e violenza. Tanta violenza. Quella tra il 20 e 21 marzo scorso è stata una notte di follia per quattro giovanissimi, tra cui un diciassettenne, che dopo l’acquisto di droga in ... ilgazzettino.it

«Mi hanno dato della pu****a, ora pagano»: Silvia Salis porta in tribunale gli hater (e vince) Tolleranza zero contro i leoni da tastiera. La sindaca ottiene il primo risarcimento per diffamazione online e lo devolve ai centri antiviolenza Leggi l’articolo completo al - facebook.com facebook

Chiude sulla linea la porta a Douvikas #ComoNapoli #SerieAEnilive #DAZN x.com