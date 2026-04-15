Un uomo è stato fermato dai carabinieri nel parco pubblico di Sarzana dopo che alcuni passanti hanno segnalato un’attività sospetta. La presenza di un barbecue improvvisato e il comportamento dell’uomo hanno attirato l’attenzione. Gli agenti sono intervenuti e, verificato quanto stava accadendo, hanno trovato il corpo di un gatto e hanno constatato che era stato cucinato. L’uomo è stato subito sottoposto a fermo.

Sarzana, 15 aprile 2026 – Lo hanno visto armeggiare intorno a una sorta di barbecue di fortuna e hanno capito. Stava cucinando un gatto che aveva poco prima ucciso. Accade in un parco pubblico di Sarzana, nel quartiere di Crociata, zona già funestata da problemi di spaccio e degrado. Sono stati alcuni passanti a vedere cosa l’uomo, originario della Nigeria, stava facendo. A intervenire sono stati i carabinieri, chiamati dalla gente. L'uomo è stato denunciato. A riportare l'episodio, sui social, è l'assessore alla Sicurezza Stefano Torri che ha definito l'atto "atroce che non può e non deve trovare spazio in una società civile". La denuncia dell’assessore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uccide gatto e lo cucina nel parco pubblico: arrivano i carabinieri, bloccato un uomo

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