Con l’arrivo della primavera, le giornate si allungano e i fiori cominciano a sbocciare, portando con sé anche un aumento delle allergie. La stagione si presenta più lunga rispetto al passato e i sintomi si sono fatti più intensi, secondo quanto rilevato da esperti. Il cambiamento climatico sembra aver influito su questo fenomeno, che interessa un numero crescente di persone ogni anno.

La primavera porta con se le belle giornate, lo sbocciare dei fiori e il tramonto tardivo, ma anche le tanto diffuse quanto fastidiose allergie. Così, mentre Pisa si riempie di pollini aerodispersi invisibili a occhio nudo, sono numerose le persone che, tra uno starnuto e l’altro, si preparano ad affrontare il periodo peggiore dell’anno. Occhi che lacrimano, naso che cola e una costante sensazione di affaticamento diventano compagni quotidiani, trasformando una delle stagioni più amate, in un ostacolo continuo. Per molti, la bellezza della primavera finisce così per essere surclassata dal disagio, e tra fazzoletti e spray, diventa complicato svolgere anche le più semplici mansioni quotidiane.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il boom delle allergie: "Stagione più lunga. Il clima è cambiato. Sintomi più pesanti"

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