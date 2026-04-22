L’aumento delle temperature e i cambiamenti climatici stanno portando a una prolungata stagione dei pollini in diverse parti d’Europa, tra cui il Regno Unito. Questa situazione causa disagi fisici a milioni di persone che soffrono di allergie. Le variazioni climatiche influenzano i periodi di fioritura delle piante, con effetti diretti sulla diffusione degli allergeni. La questione riguarda un numero crescente di individui che devono affrontare sintomi legati alle allergie stagionali.

Il collasso climatico sta allungando la stagione dei pollini nel Regno Unito e nell’Europa continentale, provocando sofferenze fisiche a decine di milioni di persone. Secondo un recente studio presentato sulla rivista Lancet, le stagioni di betulla, ontano e olivo sono iniziate con una anticipazione compresa tra una e due settimane nel periodo 2015-2024 rispetto al decennio 1991-2000. L’impatto sanitario della crisi ambientale. Le temperature più elevate e l’incremento delle concentrazioni di anidride carbonica permettono alle piante di produrre quantità maggiori di polline. Questo fenomeno scatena reazioni allergiche che variano da lievi irritazioni a situazioni potenzialmente letali per i soggetti affetti da febre da fieno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allergie in aumento: il clima accelera la stagione dei pollini

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